Хомчак планирует свести численность воинских частей "до оптимального количества"

Фото: Руслан Хомчак (Twitter/24tv.ru)

В то же время количество военных не будет снижена

Количество военных частей Вооруженных сил Украины не будут сокращать, однако их численность планируют "свести к оптимальном количеству", сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

Таким образом Хомчак ответил на вопрос о некомплект военных частей вместе с увеличением их количества в течение последних лет.

"Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей до оптимального количества, которая должна быть. Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовности к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством", – сказал начальник Генштаба.

Ранее сообщалось, что недавно назначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак прокомментировал события в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда российские силовики обстреляли и захватили три украинских военных корабля и экипажа.

Напомним, 21 мая 2019 президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Збройн