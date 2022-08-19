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"Холодный останов": ядерный регулятор запретил запускать два блока Запорожской АЭС

Новина українською →
Пятница 19 августа 2022 16:30
"Холодный останов": ядерный регулятор запретил запускать два блока Запорожской АЭС Фото: ядерный регулятор запретил запускать два блока Запорожской АЭС (facebook com rostinfocom)
Автор: Елизавета Драбкина

В лицензии на эксплуатацию блоков №1 и №2 Запорожской АЭС были внесены изменения. Согласно им, энергоблоки эксплуатируются в режиме "холодный останов", что предполагает остановку генерации электроэнергии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Госатомрегулирование.

Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины внесла изменения в лицензии на эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 ЗАЭС. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности главы Госатомрегулирования - главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков.

Согласно приказу, эксплуатация блока №1 осуществляется эксплуатирующей организацией в состояниях "перегрузка топлива" - "холодный останов". Эксплуатация блока №2 также осуществляется в состоянии "холодный останов".

Отмечается, что такие состояния эксплуатации энергоблоков являются оптимальными в условиях оккупации Запорожской АЭС российскими войсками.

Что такое "холодный останов"

Эксперт Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк объяснял, что "холодный останов" - это безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Это промежуточное состояние ядерного реактора между работой и перегрузкой топлива.

Во время "холодного останова" реактор не генерирует электроэнергию. В этом состоянии он может находиться бесконечно долго, если он подключен к энергопитанию. В случае исчезновения электропитания блока, который работает на мощности, процесс плавки может начаться уже через три часа, если не принимать никаких действий; если же реактор находится в состоянии "холодного останова", то персонал будет иметь на восстановление электропитания 57 часов.

Напомним, ранее РФ угрожала остановить ЗАЭС.

Военная разведка заявила, что россияне готовят возможный теракт на территории Запорожской АЭС.

"Энергоатом" сообщил, что оккупанты хотят отключить Запорожскую АЭС от энергосистемы Украины.

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