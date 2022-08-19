"Холодный останов": ядерный регулятор запретил запускать два блока Запорожской АЭС
В лицензии на эксплуатацию блоков №1 и №2 Запорожской АЭС были внесены изменения. Согласно им, энергоблоки эксплуатируются в режиме "холодный останов", что предполагает остановку генерации электроэнергии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Госатомрегулирование.
Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины внесла изменения в лицензии на эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 ЗАЭС. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности главы Госатомрегулирования - главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков.
Согласно приказу, эксплуатация блока №1 осуществляется эксплуатирующей организацией в состояниях "перегрузка топлива" - "холодный останов". Эксплуатация блока №2 также осуществляется в состоянии "холодный останов".
Отмечается, что такие состояния эксплуатации энергоблоков являются оптимальными в условиях оккупации Запорожской АЭС российскими войсками.
Что такое "холодный останов"
Эксперт Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк объяснял, что "холодный останов" - это безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Это промежуточное состояние ядерного реактора между работой и перегрузкой топлива.
Во время "холодного останова" реактор не генерирует электроэнергию. В этом состоянии он может находиться бесконечно долго, если он подключен к энергопитанию. В случае исчезновения электропитания блока, который работает на мощности, процесс плавки может начаться уже через три часа, если не принимать никаких действий; если же реактор находится в состоянии "холодного останова", то персонал будет иметь на восстановление электропитания 57 часов.
Напомним, ранее РФ угрожала остановить ЗАЭС.
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