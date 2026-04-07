Холодний фронт накрив Україну: як зміниться погода сьогодні і де чекати заморозки

07:00 07.04.2026 Вт
2 хв
Холод та опади йдуть по всій країні
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптик дала прогноз погоди на 7 квітня (Getty Images)

Сьогодні, 7 квітня, в Україну прийшов холодний атмосферний фронт, який різко змінить погоду. Очікуються дощі, зниження температури та нічні заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Читайте також: На заході України сильна негода зриває дахи і засипає градом (фото, відео)

Погода в Україні

За її словами, більшість території країни сьогодні опиниться в тилу холодного фронту: вдень температура знизиться до +6+9 градусів.

На півдні та сході ще буде тепліше від +9 до +13 градусів, проте вже завтра, 8 квітня, похолодання охопить і ці регіони.

7 квітня переважатиме волога погода з періодичними дощами, а завтра можливий навіть мокрий сніг.

"Увага! У нічні години на заході, півночі та подекуди в центральних областях можливі заморозки!" - застерегла Діденко.

Окрім цього, некомфортним компонентом погоди буде сильний північно-західний вітер, який завтра місцями сягатиме штормових поривів до 15-20 м/с.

Погода у Києві

У столиці сьогодні очікується похолодання до +7+9 градусів, місцями дощ та сильний північно-західний вітер.

Повітряні маси станом на 7 квітня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Що далі з погодою

За прогнозом Діденко, після похолодання в Україну прийде потепління - "орієнтовно з 14-15 квітня".

Погода у квітні

Ще вчора, 6 квітня, на заході України розгулявся шторм із градом, сильними поривами вітру та пошкодженими дахами. Найбільше постраждали Волинська, Рівненська та Львівська області.

У соцмережах активно ширилися відео та фото наслідків стихії: у Луцьку засипало градом вулиці, а у районах шквалистий вітер зносив теплиці.

Особливо від стихії постраждало село Хиночі на Рівненщині, де сильний порив вітру зірвав дах місцевої школи.

Через несприятливі погодні умови у Києві та області оголосили штормове попередження, а головний прапор країни приспустили.

Раніше синоптики попереджали про різку зміну погодних умов та озвучили, коли в Україну знову прийде тепло.

Також РБК-Україна підготувало розширений прогноз до кінця тижня з погодними картами.

