Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого могут отстранить от должности. Ему вменяют дисциплинарный проступок.

Соответствующие документы Холодницкий выложил в Facebook.

В частности, он опубликовал уведомление кадровой комиссии по рассмотрению дисциплинарных жалоб. В нем говорится, что завтра в 10:00 комиссия рассмотрит ходатайство об отстранении Холодницкого от занимаемой должности до завершения дисциплинарного расследования.

В другом документе говорится, что жалобу подал руководитель Генеральной инспекции Офиса генпрокурора. Жалоба содержит служебную информацию, документу присвоен гриф "Для служебного пользования", поэтому о сути дисциплинарного проступка пока неизвестно.

Фото: документы, опубликованные главой САП

Напомним, ранее Офис генпрокурора начал подготовку к избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры; полномочия Холодницкого истекают в этом году.

Отметим, между Холодницким и генпрокурором Ириной Венедиктовой продолжается конфликт, ранее она обвинила руководителя САП в многочисленных нарушениях.