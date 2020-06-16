Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького можуть відсторонити від посади. Йому закидають дисциплінарний проступок.

Відповідні документи Холодницький виклав у Facebook.

Зокрема, він опублікував повідомлення кадрової комісії з розгляду дисциплінарних скарг. У ньому говориться, що завтра о 10:00 комісія розгляне клопотання про відсторонення Холодницького від займаної посади до завершення дисциплінарного розслідування.

В іншому документі йдеться, що скаргу подав керівник Генеральної інспекції Офісу генпрокурора. Скарга містить службову інформацію, документу присвоєно гриф "Для службового користування", тому про суть дисциплінарного проступку поки невідомо.

Фото: документи, опубліковані головою САП

Нагадаємо, раніше Офіс генпрокурора почав підготовку до обрання нового голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; повноваження Холодницького закінчуються цього року.

Зазначимо, між Холодницьким і генпрокурором Іриною Венедиктової триває конфлікт, раніше вона звинуватила керівника САП у численних порушеннях.