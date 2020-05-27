ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Офис генпрокурора начал подготовку к избранию нового главы САП

Новости » Политика     27.05.2020 - 17:18
Офис генпрокурора начал подготовку к избранию нового главы САП
Фото: САП (УНИАН)

Его должны избрать в ноябре

Офис генерального прокурора начал подготовку к избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его должны избрать, когда истекут полномочия нынешнего руководителя ведомства Назара Холодницкого.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

"Есть письмо от генпрокурора на имя главы ВР с информацией, что начинается отбор членов комиссии для избрания главы САП", - сообщил он.

Источник отметил, что в ноябре, когда заканчиваются полномочия главы САП Назара Холодницкого, должен быть избран новый руководитель вместо него.

Офис генпрокурора считает, что Рада до июля должна делегировать своих представителей в конкурсную комиссию.

Напомним, 26 мая Ирина Венедиктова в видеообращении обвинила САП в нарушениях и бездеятельности.

После этого генпрокурор предложила спецпрокурорам представить реальные результаты работы антикоррупционного органа за последние 5 лет.

В САП призвали Венедиктову не оказывать давление и не позорить правоохранительную систему.

Спецпрокуроры считают, что конфликт с Венедиктовой связан с "политическими элитами".

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины САП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь