Офис генпрокурора начал подготовку к избранию нового главы САП

Фото: САП (УНИАН)

Его должны избрать в ноябре

Офис генерального прокурора начал подготовку к избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его должны избрать, когда истекут полномочия нынешнего руководителя ведомства Назара Холодницкого.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

"Есть письмо от генпрокурора на имя главы ВР с информацией, что начинается отбор членов комиссии для избрания главы САП", - сообщил он.

Источник отметил, что в ноябре, когда заканчиваются полномочия главы САП Назара Холодницкого, должен быть избран новый руководитель вместо него.

Офис генпрокурора считает, что Рада до июля должна делегировать своих представителей в конкурсную комиссию.

Напомним, 26 мая Ирина Венедиктова в видеообращении обвинила САП в нарушениях и бездеятельности.

После этого генпрокурор предложила спецпрокурорам представить реальные результаты работы антикоррупционного органа за последние 5 лет.

В САП призвали Венедиктову не оказывать давление и не позорить правоохранительную систему.

Спецпрокуроры считают, что конфликт с Венедиктовой связан с "политическими элитами".

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Автор: Максим Зайченко