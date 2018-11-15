Холодницький заявив, що Продан не з'явився на допит в САП

Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Допит Продана був призначений сьогодні на 10:00

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що екс-голова Державної фіскальної служби (ДФС) Мирослав Продан не з'явився на допит в САП. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Лівий берег".

Як повідомив Холодницький, допит Продана був призначений на ранок 15 листопада.

"Не було його (Продана, - ред.), не з'явився він в САП", - сказав Холодницький, зазначивши, що допит був призначений на 10:00.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що САП направила Продану повістку з вимогою з'явитися до слідчого на допит. У свою чергу, Продан заявляв, що перебуває за кордоном на лікуванні і не зможе приїхати на допит.

Додамо, адвокат Продана Лариса Криворучко в коментарі РБК-Україна повідомляла, що экс-глава ДФС готовий дистанційно брати участь у допиті САП, так як знаходиться на лікуванні в Німеччині.

Відзначимо, за словами генпрокурора Юрія Луценка, Продана підозрюють в організації схем при експорті горіхів, а також у незаконному збагаченні та купівлі нерухомості за кордоном і у Вінниці. У ГПУ планували затримати Продана ще 11 липня, на засіданні Кабміну. Але передумали і вирішили грунтовно попрацювати над доказами.