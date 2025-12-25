Холодніше за норму? Синоптики сказали, яким може бути січень 2026 року

В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику січня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на другий місяць зими.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.
Згідно з оприлюдненою короткою кліматичною характеристикою січня, середня місячна температура повітря в Україні складає:
Абсолютні мінімуми температури повітря впродовж другого місяця зими становлять:
При цьому абсолютні максимуми температури повітря є такими:
Середня місячна кількість опадів у січні в Україні, згідно з даними експертів УкрГМЦ, становить:
Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у січні 2026 року в Україні.
Так, середня місячна температура повітря очікується близько 1-7 градусів морозу.
"Що на 1,5 градуса нижче за норму", - уточнили спеціалісти Укргідрометцентру.
Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні 28-79 мм.
"Що в межах норми (80-100%)", - підсумували в УкрГМЦ.
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що на Україну насувається справжнє зимове похолодання.
З огляду на це вже незабаром на річках і мілководді водосховищ очікується поява та подальше посилення льодових явищ, які можуть нести небезпеку.
Крім того, в УкрГМЦ пояснили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.
