Суспільство Освіта Гроші Зміни

Холодніше за норму? Синоптики сказали, яким може бути січень 2026 року

Погода в Україні в січні 2026 року може бути холодною (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику січня в Україні. Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на другий місяць зими.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ.

Середня температура повітря в Україні в січні

Згідно з оприлюдненою короткою кліматичною характеристикою січня, середня місячна температура повітря в Україні складає:

  • в середньому по країні - від 0 до 6 градусів морозу;
  • у Криму - від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла.

Абсолютні температурні мінімуми й максимуми

Абсолютні мінімуми температури повітря впродовж другого місяця зими становлять:

  • в цілому по Україні - від 27,0 до 38,2 градуса морозу;
  • в Луганській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській та Львівській областях - від 39,0 до 41,9 градуса морозу;
  • в Криму та в Одеській області - місцями від 13,2 до 23,0 градусів морозу.

При цьому абсолютні максимуми температури повітря є такими:

  • по Україні - від 10,3 до 18,4 градуса тепла;
  • у Криму - до 20,8 градуса тепла;
  • у Чернігівській, Сумській, Закарпатській та східних областях - місцями від 7,8 до 9,7 градуса тепла.

Скільки опадів буває у другий місяць зими

Середня місячна кількість опадів у січні в Україні, згідно з даними експертів УкрГМЦ, становить:

  • 26-55 мм;
  • на Закарпатті - до 89 мм;
  • на високогір'ї Карпат та Кримських гір - до 125 мм.

Яким може бути січень в Україні у 2026 році

Насамкінець синоптики поділились попереднім (орієнтовним) прогнозом середньої місячної температури повітря та кількості опадів у січні 2026 року в Україні.

Так, середня місячна температура повітря очікується близько 1-7 градусів морозу.

"Що на 1,5 градуса нижче за норму", - уточнили спеціалісти Укргідрометцентру.

Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні 28-79 мм.

"Що в межах норми (80-100%)", - підсумували в УкрГМЦ.

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що на Україну насувається справжнє зимове похолодання.

З огляду на це вже незабаром на річках і мілководді водосховищ очікується поява та подальше посилення льодових явищ, які можуть нести небезпеку.

Крім того, в УкрГМЦ пояснили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

