RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Холоднее нормы? Синоптики сказали, каким может быть январь 2026 года

Погода в Украине в январе 2026 года может быть холодной (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику января в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на второй месяц зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.

Средняя температура воздуха в Украине в январе

Согласно обнародованной краткой климатической характеристике января, средняя месячная температура воздуха в Украине составляет:

  • в среднем по стране - от 0 до 6 градусов мороза;
  • в Крыму - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Абсолютные температурные минимумы и максимумы

Абсолютные минимумы температуры воздуха в течение второго месяца зимы составляют:

  • в целом по Украине - от 27,0 до 38,2 градуса мороза;
  • в Луганской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской и Львовской областях - от 39,0 до 41,9 градуса мороза;
  • в Крыму и в Одесской области - местами от 13,2 до 23,0 градусов мороза.

При этом абсолютные максимумы температуры воздуха таковы:

  • по Украине - от 10,3 до 18,4 градуса тепла;
  • в Крыму - до 20,8 градуса тепла;
  • в Черниговской, Сумской, Закарпатской и восточных областях - местами от 7,8 до 9,7 градуса тепла.

Сколько осадков бывает во второй месяц зимы

Среднее месячное количество осадков в январе в Украине, согласно данным экспертов УкрГМЦ, составляет:

  • 26-55 мм;
  • на Закарпатье - до 89 мм;
  • на высокогорье Карпат и Крымских гор - до 125 мм.

Каким может быть январь в Украине в 2026 году

В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в январе 2026 года в Украине.

Так, средняя месячная температура воздуха ожидается около 1-7 градусов мороза.

"Что на 1,5 градуса ниже нормы", - уточнили специалисты Укргидрометцентра.

Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне 28-79 мм.

"Что в пределах нормы (80-100%)", - подытожили в УкрГМЦ.

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что на Украину надвигается настоящее зимнее похолодание.

Учитывая это уже вскоре на реках и мелководье водохранилищ ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений, которые могут нести опасность.

Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеГидрометцентрМетеоролог