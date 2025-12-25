Холоднее нормы? Синоптики сказали, каким может быть январь 2026 года

В Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику января в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на второй месяц зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ.
Согласно обнародованной краткой климатической характеристике января, средняя месячная температура воздуха в Украине составляет:
Абсолютные минимумы температуры воздуха в течение второго месяца зимы составляют:
При этом абсолютные максимумы температуры воздуха таковы:
Среднее месячное количество осадков в январе в Украине, согласно данным экспертов УкрГМЦ, составляет:
В завершение синоптики поделились предварительным (ориентировочным) прогнозом средней месячной температуры воздуха и количества осадков в январе 2026 года в Украине.
Так, средняя месячная температура воздуха ожидается около 1-7 градусов мороза.
"Что на 1,5 градуса ниже нормы", - уточнили специалисты Укргидрометцентра.
Между тем месячное количество осадков ожидается на уровне 28-79 мм.
"Что в пределах нормы (80-100%)", - подытожили в УкрГМЦ.
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что на Украину надвигается настоящее зимнее похолодание.
Учитывая это уже вскоре на реках и мелководье водохранилищ ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений, которые могут нести опасность.
Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.