Холодні ночі та дощова неділя: прогноз на останні вихідні вересня

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз на останні вихідні вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

На вихідних в України буде суха прохолодна погода, місцями навіть заморозки, повітря зможе погрітися до +14+16 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Погода в Україні

В Україні в суботу, 27-го вересня, буде сухо вночі, місцями заморозки (окрім південної частини), протягом дня температура повітря становитиме +12+17 градусів, на півдні +15+19 градусів.

У неділю, 28-го вересня, у північній частині України, в західних областях, на Черкащині та Вінниччині пройдуть дощі через капосний північно-східний атмосферний фронт.

Проте на решті території все ж втримається суха погода.

Температура повітря в неділю становитиме на півночі та в центрі +10+14 градусів, на заході +13+17, на сході та півдні +14+19 градусів.

Погода в Києві

У Києві завтра, 27 вересня, очікується суха прохолодна вдень та холодна вночі погода.

Очікуються вночі +2+5 градусів, місцями заморозки 0-3 градуси впродовж дня 27-го вересня повітря зможе погрітися до +14+16 градусів.

А ось у неділю у столицю прибіжить без запрошення з північного сходу атмосферний фронт і тому в столиці стане хмарно, вогко, з'являться дощі, ще й похолоднішає, вдень у неділю лише +10+12 градусів.

 

 

Як ми писали раніше, вже до кінця вересня в Україні можливі суттєві синоптичні зміни. Йдеться про різке похолодання та навіть подекуди - сніг. А 24 серпня 2025 року урочище Заросляк неподалік Говерли зустріло перший сніг.

