Холодные ночи и дождливое воскресенье: прогноз на последние выходные сентября

На выходных в Украине будет сухая прохладная погода, местами даже заморозки, воздух сможет погреться до +14+16 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
В Украине в субботу, 27-го сентября, будет сухо ночью, местами заморозки (кроме южной части), в течение дня температура воздуха составит +12+17 градусов, на юге +15+19 градусов.
В воскресенье, 28-го сентября, в северной части Украины, в западных областях, в Черкасской и Винницкой областях пройдут дожди из-за пакостного северо-восточного атмосферного фронта.
Однако на остальной территории все же удержится сухая погода.
Температура воздуха в воскресенье составит на севере и в центре +10+14 градусов, на западе +13+17, на востоке и юге +14+19 градусов.
В Киеве завтра, 27 сентября, ожидается сухая прохладная днем и холодная ночью погода.
Ожидаются ночью +2+5 градусов, местами заморозки 0-3 градуса в течение дня 27-го сентября воздух сможет погреться до +14+16 градусов.
А вот в воскресенье в столицу прибежит без приглашения с северо-востока атмосферный фронт и поэтому в столице станет облачно, сыро, появятся дожди, еще и похолодает, днем в воскресенье только +10+12 градусов.
