Холодне повітря зі штормом захопить Україну: як зміниться погода сьогодні

Погода в Україні

За словами Діденко, сьогодні територія України опиниться в тилу холодного атмосферного фронту.

“Тому залишки дощів ще покапають, проте опади очікуються незначні та локальні”, - пояснила синоптик.

Через поширення холодного повітря температура вдень знизиться до +15+19 градусів. Тепліше буде лише на півдні - не більше +22 градуси.

Синоптик також попередила про сильний вітер. За її словами, холодне важке повітря створюватиме тиск, через що можливі штормові пориви.

В Укргідрометцентрі уточнили, що сьогодні по країні буде хмарно з проясненнями.

Вночі дощі прогнозують на півдні та сході, а вдень короткочасні опади пройдуть у більшості областей, окрім південних регіонів, Закарпаття та Прикарпаття. Місцями можливі грози.

Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с, а вдень у більшості областей його пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +5+10 градусів, вдень +13+18. На півдні вночі очікується +11+16, вдень +17+22 градуси.

Фото: яка температура повітря буде 28 травня в Україні (meteo.gov.ua)

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозують сильний північно-західний вітер, можливий невеликий дощ. Температура повітря вдень знизиться до +15 градусів.

Що далі з погодою

За прогнозом Діденко, прохолодна погода переважатиме в Україні до кінця тижня. Водночас на початку червня очікується нове потепління.