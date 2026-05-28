Холодный воздух со штормом захватит Украину: как изменится погода сегодня

Сегодня, 28 мая, в Украину придет похолодание. Температура воздуха снизится во всех регионах, а ветер может усилиться до штормовых порывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.
По словам Диденко, сегодня территория Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта.
"Поэтому остатки дождей еще покапают, однако осадки ожидаются незначительные и локальные", - пояснила синоптик.
Из-за распространения холодного воздуха температура днем снизится до +15+19 градусов. Теплее будет только на юге - не более +22 градусов.
Синоптик также предупредила о сильном ветре. По ее словам, холодный тяжелый воздух будет создавать давление, из-за чего возможны штормовые порывы.
В Укргидрометцентре уточнили, что сегодня по стране будет облачно с прояснениями.
Ночью дожди прогнозируют на юге и востоке, а днем кратковременные осадки пройдут в большинстве областей, кроме южных регионов, Закарпатья и Прикарпатья. Местами возможны грозы.
Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, а днем в большинстве областей его порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура ночью составит +5+10 градусов, днем +13+18. На юге ночью ожидается +11+16, днем +17+22 градуса.
Фото: какая температура воздуха будет 28 мая в Украине (meteo.gov.ua)
В столице сегодня прогнозируют сильный северо-западный ветер, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем снизится до +15 градусов.
По прогнозу Диденко, прохладная погода будет преобладать в Украине до конца недели. В то же время в начале июня ожидается новое потепление.
