Холодный воздух со штормом захватит Украину: как изменится погода сегодня

07:00 28.05.2026 Чт
2 мин
Страна окажется в тылу холодного атмосферного фронта
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 28 мая (Getty Images)

Сегодня, 28 мая, в Украину придет похолодание. Температура воздуха снизится во всех регионах, а ветер может усилиться до штормовых порывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня территория Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта.

"Поэтому остатки дождей еще покапают, однако осадки ожидаются незначительные и локальные", - пояснила синоптик.

Из-за распространения холодного воздуха температура днем снизится до +15+19 градусов. Теплее будет только на юге - не более +22 градусов.

Синоптик также предупредила о сильном ветре. По ее словам, холодный тяжелый воздух будет создавать давление, из-за чего возможны штормовые порывы.

В Укргидрометцентре уточнили, что сегодня по стране будет облачно с прояснениями.

Ночью дожди прогнозируют на юге и востоке, а днем кратковременные осадки пройдут в большинстве областей, кроме южных регионов, Закарпатья и Прикарпатья. Местами возможны грозы.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, а днем в большинстве областей его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью составит +5+10 градусов, днем +13+18. На юге ночью ожидается +11+16, днем +17+22 градуса.

Фото: какая температура воздуха будет 28 мая в Украине (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют сильный северо-западный ветер, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем снизится до +15 градусов.

Что дальше с погодой

По прогнозу Диденко, прохладная погода будет преобладать в Украине до конца недели. В то же время в начале июня ожидается новое потепление.

Напомним, вчера Украину накрыла мощная непогода. Ливни с грозами, ураган и град охватили несколько областей страны. Местные жители публиковали видео последствий стихии.

Тем временем метеорологи обнародовали предварительный прогноз на июнь.

Средняя температура первого месяца лета ожидается на 1,5 градуса выше нормы, а грозовые процессы станут более активными.

Также стало известно, что май 2026 года устроил украинцам настоящие погодные качели. Однако синоптики уже официально зафиксировали приход нового метеорологическогосезона.

