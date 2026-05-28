Холодный воздух со штормом захватит Украину: как изменится погода сегодня

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня территория Украины окажется в тылу холодного атмосферного фронта.

"Поэтому остатки дождей еще покапают, однако осадки ожидаются незначительные и локальные", - пояснила синоптик.

Из-за распространения холодного воздуха температура днем снизится до +15+19 градусов. Теплее будет только на юге - не более +22 градусов.

Синоптик также предупредила о сильном ветре. По ее словам, холодный тяжелый воздух будет создавать давление, из-за чего возможны штормовые порывы.

В Укргидрометцентре уточнили, что сегодня по стране будет облачно с прояснениями.

Ночью дожди прогнозируют на юге и востоке, а днем кратковременные осадки пройдут в большинстве областей, кроме южных регионов, Закарпатья и Прикарпатья. Местами возможны грозы.

Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, а днем в большинстве областей его порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура ночью составит +5+10 градусов, днем +13+18. На юге ночью ожидается +11+16, днем +17+22 градуса.

Фото: какая температура воздуха будет 28 мая в Украине (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют сильный северо-западный ветер, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем снизится до +15 градусов.

Что дальше с погодой

По прогнозу Диденко, прохладная погода будет преобладать в Украине до конца недели. В то же время в начале июня ожидается новое потепление.