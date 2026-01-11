Холод не відступає: синоптик назвала нові дати послаблення морозів

Якою буде погода 12 січня

У ніч на 12 січня температура повітря в Україні знизиться до -18 градусів, а на крайній півночі можливі морози від -18 до -24 градусів. На південному заході прогнозують від -7 до -12 градусів, у південних областях - від -4 до -6 градусів.

Вдень у північній частині країни стовпчики термометрів показуватимуть від -7 до -13 градусів, у більшості регіонів від -3 до -9 градусів, на півдні від -2 до -4 градуси.

Опади та дорожня ситуація

У більшості областей України опадів не очікується. Сніг можливий лише в західних регіонах. На дорогах зберігатиметься ожеледиця, яка, за словами синоптика, триватиме щонайменше до весни.

Погода в Києві

У столиці понеділок буде дуже холодним. Вночі температура очікується від -14 до -18 градусів, удень від -10 до -13. Опадів у Києві не прогнозують.

Коли чекати послаблення морозів

За словами Діденко, морози в Україні триватимуть і надалі. Йдеться не про різке потепління, а лише про тимчасові коливання температури. Прогностичні моделі перенесли період відносного послаблення морозів з 15 на 18 січня.