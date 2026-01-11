RU

Общество Образование Деньги Изменения

Холод не отступает: синоптик назвала новые даты ослабления морозов

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 12 января (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине сохраняется холодная зимняя погода. В понедельник, 12 января, морозы охватят большинство регионов, а существенного потепления в ближайшее время не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Какой будет погода 12 января

В ночь на 12 января температура воздуха в Украине снизится до -18 градусов, а на крайнем севере возможны морозы от -18 до -24 градусов. На юго-западе прогнозируют от -7 до -12 градусов, в южных областях - от -4 до -6 градусов.

Днем в северной части страны столбики термометров будут показывать от -7 до -13 градусов, в большинстве регионов от -3 до -9 градусов, на юге от -2 до -4 градуса.

Осадки и дорожная ситуация

В большинстве областей Украины осадков не ожидается. Снег возможен только в западных регионах. На дорогах будет сохраняться гололедица, которая, по словам синоптика, продлится как минимум до весны.

Погода в Киеве

В столице понедельник будет очень холодным. Ночью температура ожидается от -14 до -18 градусов, днем от -10 до -13. Осадков в Киеве не прогнозируют.

Когда ждать ослабления морозов

По словам Диденко, морозы в Украине будут продолжаться и в дальнейшем. Речь идет не о резком потеплении, а лишь о временных колебаниях температуры. Прогностические модели перенесли период относительного ослабления морозов с 15 на 18 января.

 

Напомним, ранее Укргидрометцентр обнародовал климатический обзор второго зимнего месяца и рассказал, какой погоды стоит ожидать в январе 2026 года.

А вот ранее Диденко говорила о том, что с середины января возможно постепенное потепление.

ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода в КиевеНаталка ДиденкоСнегопад