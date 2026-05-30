Холод, грози та рвучкий вітер: де в Україні буде найгірша погода сьогодні

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, 30 травня над більшою частиною країни переважатиме волога погода. Небо буде хмарним із проясненнями, а короткочасні дощі пройдуть практично по всій території України.

Водночас у південних та східних областях вдень місцями можливі грози. Лише вночі на Закарпатті та сході країни опадів не очікується.

Вітер переважно північно-західного напрямку, швидкістю 5-10 м/с. У південно-західних регіонах вдень місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +4 до +9 градусів, удень - від +11 до +16 градусів.

Трохи тепліше буде на заході країни, де вночі прогнозують +8...+13 градусів, а вдень повітря прогріється до +17...+22 градусів.

На Закарпатті стовпчики термометрів можуть піднятися до +24 градусів.

Фото: яка температура повітря буде 30 травня в Україні (meteo.gov.ua)

Погода у Києві та області

У столиці та області сьогодні також очікується хмарна погода з проясненнями та короткочасними дощами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У місті температура повітря вночі становитиме +7...+9 градусів, удень - +14...+16 градусів. По області вночі прогнозують +4...+9 градусів, удень - +11...+16 градусів.