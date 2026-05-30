Холод, грози та рвучкий вітер: де в Україні буде найгірша погода сьогодні

Сьогодні, 30 травня, погода в Україні буде прохолодною і дощовою. В окремих регіонах очікуються грози та рвучкий вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, 30 травня над більшою частиною країни переважатиме волога погода. Небо буде хмарним із проясненнями, а короткочасні дощі пройдуть практично по всій території України.
Водночас у південних та східних областях вдень місцями можливі грози. Лише вночі на Закарпатті та сході країни опадів не очікується.
Вітер переважно північно-західного напрямку, швидкістю 5-10 м/с. У південно-західних регіонах вдень місцями можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме від +4 до +9 градусів, удень - від +11 до +16 градусів.
Трохи тепліше буде на заході країни, де вночі прогнозують +8...+13 градусів, а вдень повітря прогріється до +17...+22 градусів.
На Закарпатті стовпчики термометрів можуть піднятися до +24 градусів.
Фото: яка температура повітря буде 30 травня в Україні (meteo.gov.ua)
У столиці та області сьогодні також очікується хмарна погода з проясненнями та короткочасними дощами. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
У місті температура повітря вночі становитиме +7...+9 градусів, удень - +14...+16 градусів. По області вночі прогнозують +4...+9 градусів, удень - +11...+16 градусів.
