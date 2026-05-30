Холод, грозы и порывистый ветер: где в Украине будет худшая погода сегодня

07:00 30.05.2026 Сб
2 мин
Только один регион порадует теплом
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 30 мая (Getty Images)

Сегодня, 30 мая, погода в Украине будет прохладной и дождливой. В отдельных регионах ожидаются грозы и порывистый ветер.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, 30 мая над большей частью страны будет преобладать влажная погода. Небо будет облачным с прояснениями, а кратковременные дожди пройдут практически по всей территории Украины.

В то же время в южных и восточных областях днем местами возможны грозы. Только ночью на Закарпатье и востоке страны осадков не ожидается.

Ветер преимущественно северо-западного направления, скоростью 5-10 м/с. В юго-западных регионах днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +4 до +9 градусов, днем - от +11 до +16 градусов.

Немного теплее будет на западе страны, где ночью прогнозируют +8...+13 градусов, а днем воздух прогреется до +17...+22 градусов.

На Закарпатье столбики термометров могут подняться до +24 градусов.

Фото: какая температура воздуха будет 30 мая в Украине (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

В столице и области сегодня также ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

В городе температура воздуха ночью составит +7...+9 градусов, днем - +14...+16 градусов. По области ночью прогнозируют +4...+9 градусов, днем - +11...+16 градусов.

Напомним, синоптики заранее предупреждали о похолодании и изменении погоды.

После этого Украину накрыла непогода - сразу несколько областей оказались под влиянием атмосферного фронта, который принес штормовой ветер, ливни и град.

Между тем метеорологи уже обнародовали предварительный прогноз на июнь.

