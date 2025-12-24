Росіяни ходять через кордон: у ЗСУ розповіли про прорив у Грабовському

"Вони, на жаль, закріпилися у південній частині населеного пункту і їх присутність там зберігається", - зазначив Трегубов.

При цьому є постійні бойові зіткнення, але просунутися далі росіяни не можуть. Окупантів у Грабовському приблизно сотня, проте точну цифру вказати важко - російські солдати постійно переміщуються через кордон, долаючи його просто пішки.

Важливий момент - у Грабовському не якась там так звана "еліта" російської армії. Це звичайні бійці звичайної російської мотострілецької бригади, типові російські регіональні контрактники, які пішли служити в окупаційну армію РФ за великі гроші.

"Вони підготовлені за певний час і певним чином. Це не люди для яких війна є професійним заробітком, це не якісь супер-пупер бійці, які бачили Сірію, Лівію, але це і не "чмобіки", яких вчора в бій відправили та вони не знають з якої сторони автомат стріляє", - зазначив Трегубов.

Дивна ситуація

Загалом, за словами речника Угруповання ООС, ситуація для прикордонного населеного пункту доволі стандартна, якби не "дивна операція" росіян з викрадення з Грабовського мирних мешканців. До того ж і поводяться росіяни доволі дивно.

"Був захід з фактичним викраденням людей в ясир, були спроби тиску на декількох напрямках навіть не зовсім сусідніх, але не такі раптові та масові, тому сказати, що там назріває якась стратегічна операція поки зарано", - сказав Трегубов.

Також немає підстав говорити про те, що Сили оборони хочуть відволікти від інших напрямків. Це взагалі схоже на невелику одиничну операцію, яка проводилася головним чином заради якоїсь інформаційної чи політичної мети.

"Можливо якась інформаційна провокація. Бо саме такого моменту, що просто зайшли, забрали багато людей, в нас раніше не було. Бувало, що витягали людей після окупації населеного пункту і після певного часу, провівши фільтраційні дії, а щоб відразу починали вивозити людей, то ні", - резюмував речник.