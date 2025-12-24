Россияне ходят через границу: в ВСУ рассказали о прорыве в Грабовском

"Они, к сожалению, закрепились в южной части населенного пункта и их присутствие там сохраняется", - отметил Трегубов.

При этом есть постоянные боевые столкновения, но продвинуться дальше россияне не могут. Оккупантов в Грабовском примерно сотня, однако точную цифру указать трудно - российские солдаты постоянно перемещаются через границу, преодолевая ее просто пешком.

Важный момент - в Грабовском не какая-то там так называемая "элита" российской армии. Это обычные бойцы обычной российской мотострелковой бригады, типичные российские региональные контрактники, которые пошли служить в оккупационную армию РФ за большие деньги.

"Они подготовлены за определенное время и определенным образом. Это не люди для которых война является профессиональным заработком, это не какие-то супер-пупер бойцы, которые видели Сирию, Ливию, но это и не "чмобики", которых вчера в бой отправили и они не знают с какой стороны автомат стреляет", - отметил Трегубов.

Странная ситуация

В целом, по словам представителя группировки ООС, ситуация для приграничного населенного пункта довольно стандартная, если бы не "странная операция" россиян по похищению из Грабовского мирных жителей. К тому же и ведут себя россияне довольно странно.

"Было мероприятие с фактическим похищением людей в ясырь, были попытки давления на нескольких направлениях даже не совсем соседних, но не такие внезапные и массовые, поэтому сказать, что там назревает какая-то стратегическая операция пока рано", - сказал Трегубов.

Также нет оснований говорить о том, что Силы обороны хотят отвлечь от других направлений. Это вообще похоже на небольшую единичную операцию, которая проводилась главным образом ради какой-то информационной или политической цели.

"Возможно какая-то информационная провокация. Потому что именно такого момента, что просто зашли, забрали много людей, у нас раньше не было. Бывало, что вытаскивали людей после оккупации населенного пункта и после определенного времени, проведя фильтрационные действия, а чтобы сразу начинали вывозить людей, то нет", - резюмировал спикер.