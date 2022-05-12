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Ходить по песку нельзя. Пляжи Одесской области опасны

Фото: пляжи Одессы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На пляжах Одесской области появились противопехотные мины. Речь идет о Южненской общине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Южненского горсовета.

Эти мины реагируют на пешеходов и могут сдетонировать от наступивших. Людям запретили ходить по песку.

Ранее на пляжах были установлены только противотанковые мины. Такие меры необходимы для защиты песчаной полосы прибрежной территории.

Также запрещено находиться на Одессе. На побережьях установлены таблички, сообщающие о минной опасности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Госдепе США призывают Россию прекратить блокировать порты Украины, поскольку это может привести к продовольственному кризису.

Стоит отметить, что Одесская область регулярно подвергается ракетным обстрелам со стороны оккупантов. Вчера, 11 мая, российские военные запустили крылатую ракету, которая над Черным морем была сбита силами ПВО.

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Одесса