Ходити по піску не можна. Пляжі Одеської області небезпечні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Южненської міськради.

Ці міни реагують на пішоходів та можуть здетонувати від того, що на неї наступили. Людям заборонили ходити по піску.

Раніше на пляжах були встановлені лише протитанкові міни. Такі заходи потрібні для захисту піщаної смуги прибережної території.

Також заборонено перебувати на пляжах Одеси. На узбережжях встановлені таблички, які повідомляють про мінну небезпеку.