В ходе протестов в Иордании полиция применила слезоточивый газ

Фото: протесты в Иордании (GettyImages)

Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения

В пятницу, 14 декабря в Аммане (Иордания) сотни людей протестовали против увеличения налогов и высокой безработицы среди молодежи. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.

В издании отмечают, что в ходе протестов произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, которые применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Отмечается, что предыдущие протесты, которые проходили весной, привели к отставке тогдашнего премьер-министра Хани Мульки которого сменил Омар Раззаз.

Напомним, в ходе акций протеста "желтых жилетов" в субботу, 8 декабря, во Франции задержали 1 723 тыс. демонстрантов, из них 1 тыс. 220 арестованы.

Глава Министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявлял, что в акциях протеста "желтых жилетов" приняли участие около 125 тысяч человек. Во всех городах страны правоохранители задержали 1150 активистов.

После этого Президент Франции Эмманюэль Макрон 10 декабря объявил чрезвычайное экономическое положение в стране. По данным банка Франции, в связи с протестами "желтых жилетов" замедлился экономический рост