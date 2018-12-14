У ході протестів у Йорданії поліція застосувала сльозогінний газ

Фото: протести в Йорданії (GettyImages)

Між протестувальниками та правоохоронцями відбулись сутички

У п'ятницю, 14 грудня у Аммані (Йорданія) сотні людей протестували проти збільшення податків і високого безробіття серед молоді. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР.

У виданні зазначають, що у ході протести відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, які застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів.

Зазначається, що попередні протести, які проходили навесні, призвели до відставки тодішнього прем'єр-міністра Хані Мулькі, якого змінив Омар Раззаз.

Нагадаємо, в ході акцій протесту "жовтих жилетів" у суботу, 8 грудня, у Франції затримали 1 723 тис. демонстрантів, з них 1 тис. 220 заарештовано.

Глава Міністерства внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявляв, що в акціях протесту "жовтих жилетів" взяли участь близько 125 тисяч осіб. У всіх містах країни правоохоронці затримали 1150 активістів.

Після цього Президент Франції Емманюель Макрон 10 грудня оголосив надзвичайне економічне становище в країні. За даними банку Франції, в зв'язку з протестами "жовтих жилетів" сповільнилося економічне зростання