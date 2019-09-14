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В Гонконге полиция применила газ и резиновые пули для разгона столкновений

Новости » Происшествия    14.09.2019 - 15:24
В Гонконге полиция применила газ и резиновые пули для разгона столкновений
Фото: протест в Гонконге (twitter.com/timmysung)

Полиция разгоняет столкновения между антиправительственными демонстрантами и их противниками

В Гонконге правоохранители силой разгоняют столкновения, которые возникли между сторонниками китайских властей и протестующими, которые выступают против влияния Китая на финансовый центр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, для разгона беспорядков, возникших в районе бухты Коулун-бэй, гонконгская полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки. Несколько участников беспорядков были задержаны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Гонконге произошли столкновения между антиправительственными протестующими и их противниками. Сторонники китайских властей начали выкрикивать оскорбления в адрес антиправительственных демонстрантов. Позже конфликт перерос в столкновение, в результате чего несколько человек получили ранения.

Как писало РБК-Украина, в Гонконге возобновились антиправительственные акции протеста. Так, тысячи протестующих собрались в торговых центрах Гонконга и требуют расследовать факты применения силы со стороны правоохранителей на предыдущих демонстрациях. По мнению демонстрантов, полиция не будет разгонять протесты на территории торговых центров, так как они ничего не нарушают.

Кроме того, в результате предыдущих столкновений между демонстрантами и полицией во время антиправительственной акции протеста в Гонконге пострадали 19 человек. В частности, состояние двух пострадавших оценивалось как серьезное.

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