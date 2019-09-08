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На протестах в Гонконге пострадали 19 человек

Новости » Происшествия    08.09.2019 - 10:34
На протестах в Гонконге пострадали 19 человек
Фото: протест в Гонконге (twitter.com/timmysung)

Вечером 7 сентября произошли столкновения с полицией

В результате столкновений между демонстрантами и полицией во время антиправительственной акции протеста в Гонконге пострадали 19 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радиостанцию RTHK.

Как сообщается, после столкновений протестующих с правоохранителями, которые произошли вечером 7 сентября, за медицинской помощью обратились по меньшей мере 19 человек. Состояние двух пострадавших оценивается как серьезное.

Отмечается, что основные беспорядки происходили в районе Мангкок в материковой части. Протестующие попытались заблокировать дороги, устраивали поджоги и использовали лазерные указки. В ответ правоохранители применили резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом.

Кроме того, в воскресенье, 8 сентября, в деловом центре Гонконга планируется очередная акция протеста, которая должна начаться во второй половине дня.

Напомним, ранее сообщалось, что акция протеста в Гонконге правоохранители применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые пытались проникнуть в терминал международного аэропорта. Инцидент произошел в районе Коулун в Монг Коке.

Отметим, что акции протеста в Гонконге начались в середине августа, когда власти региона внесли на рассмотрение законопроект об экстрадиции на материковый Китай. Позже глава региона Кэрри Лам, объявила об отзыве скандального законопроекта, но демонстрации не завершились. Протестующие требуют провести независимое расследование случаев применения полицией силы во время предыдущих манифестаций.

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Новости Украины протестстолкновенияГонконг
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