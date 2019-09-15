В ході протестів у Гонконзі поліція застосувала водяні гармати і газ

Фото: протести у Гонконзі (twitter.com/AFP)

Сьогодні у Гонконзі протестують десятки тисяч людей

Поліція Гонконгу застосувала до учасників чергової акції протесту сльозогінний газ і водяні гармати. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що сьогодні у Гонконзі протестують десятки тисяч людей. В ході акцій стались зіткнення протестуючих з правоохоронцями. Зокрема, зазначається, що це сталось в Адміралтействі, біля штаб-квартири Народно-визвольної армії Китайської Народної Республіки.

VIDEO: A large pro-democracy rally makes its way through #HongKong in defiance of a ban by police, after a smaller group rallied outside the British consulate in the city earlier to demand London protection for its former colonial subjects pic.twitter.com/5Knh4dRSll — AFP news agency (@AFP) September 15, 2019

Раніше учасники акції зібралися біля британського консульства в Гонконзі, скандуючи "Врятуйте Гонконг!".

Фото: протести у Гонконзі (twitter.com/AFP)

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у Гонконзі поновилися антиурядові акції протесту. Так, тисячі протестуючих зібралися в торгових центрах Гонконгу і вимагають розслідувати факти застосування сили з боку правоохоронців на попередніх демонстраціях. На думку демонстрантів, поліція не розганятиме протести на території торгових центрів, так як вони нічого не порушують.

Крім того, в результаті попередніх зіткнень між демонстрантами і поліцією під час антиурядової акції протесту в Гонконзі постраждали 19 осіб. Зокрема, стан двох постраждалих оцінювався як серйозний.