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В ході протестів у Гонконзі поліція застосувала водяні гармати і газ

Новини » Надзвичайні події    15.09.2019 - 13:34
В ході протестів у Гонконзі поліція застосувала водяні гармати і газ
Фото: протести у Гонконзі (twitter.com/AFP)

Сьогодні у Гонконзі протестують десятки тисяч людей

Поліція Гонконгу застосувала до учасників чергової акції протесту сльозогінний газ і водяні гармати. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що сьогодні у Гонконзі протестують десятки тисяч людей. В ході акцій стались зіткнення протестуючих з правоохоронцями. Зокрема, зазначається, що це сталось в Адміралтействі, біля штаб-квартири Народно-визвольної армії Китайської Народної Республіки.

Раніше учасники акції зібралися біля британського консульства в Гонконзі, скандуючи "Врятуйте Гонконг!".

Фото: протести у Гонконзі (twitter.com/AFP)

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у Гонконзі поновилися антиурядові акції протесту. Так, тисячі протестуючих зібралися в торгових центрах Гонконгу і вимагають розслідувати факти застосування сили з боку правоохоронців на попередніх демонстраціях. На думку демонстрантів, поліція не розганятиме протести на території торгових центрів, так як вони нічого не порушують.

Крім того, в результаті попередніх зіткнень між демонстрантами і поліцією під час антиурядової акції протесту в Гонконзі постраждали 19 осіб. Зокрема, стан двох постраждалих оцінювався як серйозний.

У Гонконзі відбулися сутички між демонстрантами і їх супротивниками У Гонконзі поновилися акції протесту
Новини України протестГонконг
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