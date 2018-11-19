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В ходе боевых действий на Донбассе пострадали двое украинских военных, - Минобороны

Новости » Происшествия    19.11.2018 - 12:48
В ходе боевых действий на Донбассе пострадали двое украинских военных, - Минобороны
Фото: ООС на Донбассе (РБК-Украина)

Вчера на Донбассе было зафиксировано 16 обстрелов, потерь в рядах ООС не было

В ходе боевых действий на Донбассе сегодня, 19 ноября 2018 года, пострадали двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

Как сообщили в Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 16 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, украинские военные 13 раз открывали огонь в ответ. Потерь в рядах военных операции объединенных сил не было.

Вместе с тем, по состоянию на 12 часов дня 19 ноября боевики уже трижды обстреливали украинские позиции - на Луганском направлении в районе н.п. Жолобок, в районе хутора Вильный и вблизи Новотроицкого.

"В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения различных степеней. Их эвакуировали в медицинские учреждения, где наши защитники получают всю необходимую квалифицированную помощь", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала неотведенные боевиками "Грады" на Донбассе.

Кроме того, в СЦКК сообщали, что боевики на Донбассе продолжают нарушать соглашение об отводе тяжелой техники.

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Темы: Новости ООС
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