В ходе боевых действий на Донбассе пострадали двое украинских военных, - Минобороны

Фото: ООС на Донбассе (РБК-Украина)

Вчера на Донбассе было зафиксировано 16 обстрелов, потерь в рядах ООС не было

В ходе боевых действий на Донбассе сегодня, 19 ноября 2018 года, пострадали двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

Как сообщили в Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 16 обстрелов со стороны пророссийских боевиков, украинские военные 13 раз открывали огонь в ответ. Потерь в рядах военных операции объединенных сил не было.

Вместе с тем, по состоянию на 12 часов дня 19 ноября боевики уже трижды обстреливали украинские позиции - на Луганском направлении в районе н.п. Жолобок, в районе хутора Вильный и вблизи Новотроицкого.

"В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения различных степеней. Их эвакуировали в медицинские учреждения, где наши защитники получают всю необходимую квалифицированную помощь", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что ОБСЕ зафиксировала неотведенные боевиками "Грады" на Донбассе.

Кроме того, в СЦКК сообщали, что боевики на Донбассе продолжают нарушать соглашение об отводе тяжелой техники.