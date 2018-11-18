ОБСЕ зафиксировала неотведенные боевиками "Грады" на Донбассе

Иллюстративное фото: "Град" (mil.gov.ua)

СММ ОБСЕ зафиксировала возле оккупированного поселка Новоамвросеевское четыре БМ-21 "Град"

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала возле оккупированного поселка Новоамвросеевское на Донбассе четыре реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет миссии.

Сообщается, что 16 ноября на неподконтрольных украинскому правительству районах Донбасса команда СММ зафиксировала 4 РСЗО (БМ-21) поблизости населенного пункта Новоамвросеевское (56 км на восток от Донецка), что является нарушением линий отведения.

По данным воздушного наблюдения СММ, по состоянию на 14 ноября было зафиксировано 29 танков (неустановленного типа) возле Круглика и 18 единиц прицепной артиллерии возле Мирного, 76 боевых бронированных машин (неустановленного типа) около Бугаевки, 23 ББМ (неустановленного типа) недалеко от Шимшиновки и 79 ББМ (неустановленного типа) возле Мирного.

Напомним, ранее в СЦКК сообщали, что боевики на Донбассе продолжают нарушать соглашения об отводе тяжелой техники.