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Боевики на Донбассе нарушают соглашения об отводе техники, - СЦКК

Новости » Происшествия    17.11.2018 - 15:41
Боевики на Донбассе нарушают соглашения об отводе техники, - СЦКК
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи линии разграничения несколько десятков гаубиц

Боевики на Донбассе продолжают нарушать соглашения об отводе тяжелой техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию украинской стороны Совместного центра контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Сообщается, что беспилотник мисии ОБСЕ в неподконтрольных правительству Украины районах Луганской области обнаружил 34 гаубицы и зенитный ракетный комплекс вблизи линии разграничения. В украинской стороне СЦКК такие действия расценивают как стойкое нежелание соблюдать минские соглашения.

Боевики на Донбассе нарушают соглашения об отводе техники, - СЦКК

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что Российская Федерация выдает ликвидированных на Донбассе наемников за погибших в Сирии "героев".

Отметим, сегодня в результате боевых действий погиб украинский военный. За прошедшие сутки, 16 ноября, боевики 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Наиболее напряженная ситуация сохраняется в районах населенных пунктов Вольный, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино. По данным штаба ООС, противник продолжает применять минометы.

 

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Темы: Новости ООС
Новости Украины ДонбассСЦККОтвод вооружения
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