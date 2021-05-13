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Ходатайство об аресте Медведчука предусматривает альтернативу залога в 300 млн гривен

Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения народному депутату Виктору Медведчуку в виде ареста с альтернативой залога. Правоохранители просят определить сумму залога в более чем 300 миллионов гривен.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Офисе генерального прокурора.

Обвинение считает, что верхний предел размера залога, определенный Уголовно-процессуальным кодексом, достаточно низкий - от 80 до 300 размеров прожиточного минимума.

"Прокуратурой подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Прокуратура просит 132 159 размеров прожиточных минимумов или 300 млн 930 грн, исходя из того, что это примерно десятая часть тех ценностей, которые могли быть разграблены, а оценить ущерб от государственной измены вообще невозможно", - сообщили в ОГП.

Адвокат Медведчука Богдан Коваль подтвердил РБК-Украина, что ходатайство будет содержать альтернативу залога.

"Так как ему инкриминируются ненасильственные преступления, то в ходатайстве указана альтернатива залога. Достаточно крупного, несколько миллионов гривен", - сказал юрист.

Конкретная сумма залога будет озвучена в судебном заседании, подчеркнул он.

Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена.

Адвокат также отметил, что сообщение о подозрении Медведчуку было вручено с нарушениями. В частности, этот документ не был вручен депутату непосредственно в день его составления - 11 мая, что является нарушением норм Уголовного процесуального кодекса.

По словам нардепа Рената Кузьмина, Медведчука готовы взять на поруки 40 народных депутатов ОПЗЖ.

Напомним, Медведчуку и его соратнику по ОПЗЖ Тарасу Козаку объявили подозрение 11 мая.

По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам. Среди них госизмена и покушение на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

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