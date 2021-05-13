Клопотання про арешт Медведчука передбачає альтернативу застави в 300 млн гривень

Обвинувачення вважає, що верхня межа розміру застави, визначена Кримінально-процесуальним кодексом, досить низька - від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму.

"Прокуратурою подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави. Прокуратура просить 132 159 розмірів прожиткових мінімумів або 300 млн 930 грн, виходячи з того, що це приблизно десята частина тих цінностей, які могли бути розграбовані, а оцінити збиток від державної зради взагалі неможливо", - повідомили в ОГП.

Адвокат Медведчука Богдан Коваль підтвердив РБК-Україна, що клопотання буде містити альтернативу застави.

"Так як йому інкримінуються ненасильницькі злочини, то в клопотанні вказана альтернатива застави. Досить великого, кілька мільйонів гривень", - сказав юрист.

Конкретна сума застави буде озвучена в судовому засіданні, підкреслив він.

Дата розгляду клопотання ще не призначена.

Адвокат також зазначив, що повідомлення про підозру Медведчуку було вручено з порушеннями. Зокрема, цей документ не був вручений депутату безпосередньо в день його складання - 11 травня, що є порушенням норм Кримінального процесуального кодексу.

За словами нардепа Рената Кузьміна, Медведчука готові взяти на поруки 40 народних депутатів ОПЗЖ.