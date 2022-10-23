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Хочуть звинуватити ЗСУ. Росіяни готують провокацію у Мелітополі, - мер Федоров

Фото: росіяни готують провокацію у Мелітополі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники готують чергову провокацію у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області, у якій хочуть звинуватити українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі телемарафону.

Зазначимо, що сьогодні у Мелітополі відзначають день визволення від нацистів у 1943 році. Зазвичай у цей день жителі вшановували ветеранів, але сьогодні окупанти намагаються внаштували провокацію у місті.

"О 16:00 на центральній площі міста вони збирають масовку і збираються вчинити провокацію, щоб потім звинуватити наші сили спротиву, наших партизан, наші Збройні сили", - сказав Федоров.

Він наголосив, що для українських захисників мирні мешканці - це пріоритет, і ніхто не збирається піддавати їх небезпеці.

Федоров закликав мелітопольців уникати місць скупчення людей, не підходити до російських військових і ворожої техніки та в жодному разі не брати участь в сумнівних заходах загарбників.

Нагадаємо, росіяни примусово мобілізували три тисячі жителів у Мелітополі.

Окрім того, мешканців Херсона та області просять підготувати укриття через можливі провокації окупантів.

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Мелітополь