В окупованому Мелітополі початок опалювального сезону під загрозою, - мер
У тимчасово окупованому Мелітополі опинився під загрозою опалювальний сезон. Усе через постійні перебої з електрикою, що тягне за собою проблеми із водопостачанням і зв'язком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі телемарафону.
Мер зазначив, що проблеми зі світлом у місті з'явилися значно раніше, ніж на території всієї нашої держави, адже росіяни захопили ЗАЕС.
"Сьогодні станція майже не функціонує, і в Мелітополі є постійні перебої з електрикою. Коли є перебої з електрикою, виникають проблеми з водопостачанням та мобільним зв'язком", - підкреслив Федоров.
Він також вказав, що вже кілька місяців немає газу, тож існує загроза, що опалювальний сезон не розпочнеться вчасно.
За словами міського голови, люди намагаються виїхати з тимчасово окупованої території. Проте, нині евакуація майже неможлива.
Федоров додав, що загарбники не випускають на підконтрольну Україні територію 4 тисячі мешканців.
Нагадаємо, у Мелітополі окупанти погрожують звільнити з роботи людей, які відмовляються від російських паспортів.
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