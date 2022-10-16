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В окупованому Мелітополі початок опалювального сезону під загрозою, - мер

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Мелітополь, Неділя 16 жовтня 2022 03:16
В окупованому Мелітополі початок опалювального сезону під загрозою, - мер Фото: Мер Мелітополя Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупованому Мелітополі опинився під загрозою опалювальний сезон. Усе через постійні перебої з електрикою, що тягне за собою проблеми із водопостачанням і зв'язком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі телемарафону.

Мер зазначив, що проблеми зі світлом у місті з'явилися значно раніше, ніж на території всієї нашої держави, адже росіяни захопили ЗАЕС.

"Сьогодні станція майже не функціонує, і в Мелітополі є постійні перебої з електрикою. Коли є перебої з електрикою, виникають проблеми з водопостачанням та мобільним зв'язком", - підкреслив Федоров.

Він також вказав, що вже кілька місяців немає газу, тож існує загроза, що опалювальний сезон не розпочнеться вчасно.

За словами міського голови, люди намагаються виїхати з тимчасово окупованої території. Проте, нині евакуація майже неможлива.

Федоров додав, що загарбники не випускають на підконтрольну Україні територію 4 тисячі мешканців.

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти погрожують звільнити з роботи людей, які відмовляються від російських паспортів.

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