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Окупанти примусово мобілізували три тисячі мешканців Мелітополя, - мер

Новость на русском →
Мелітополь, Понеділок 17 жовтня 2022 04:49
Окупанти примусово мобілізували три тисячі мешканців Мелітополя, - мер Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти примусово мобілізували три тисячі жителів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що окупанти можуть забирати людей просто посеред вулиці.

"(Окупанти можуть просто посеред вулиці людей забирати, вести у військкомат чи в комендатуру. І там відпускають, але одразу ставлять на облік. І є приклади, коли забирали також до армії. Загалом у Мелітополі вже забрали три тисячі мешканців до якихось). батальйони", - заявив мер.

Нагадаємо, раніше Федоров закликав чоловіків призовного віку виїхати з міста через оголошення президентом Росії часткової мобілізації.

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