Хочуть звинуватити Україну? У Росії влаштували "перевірку" відео із стратою військового ЗСУ

Так, у заяві стверджують, що Генеральною прокуратурою РФ "виявлено фото- та відеоматеріали, що містять, імовірно, сцени вбивства". При цьому у відомстві "сумніваються", що військовий мав відношення до ЗСУ.

"З метою оцінки достовірності зазначених матеріалів та прийняття відповідного рішення вони направлені до слідчих органів для організації перевірки", - заявили у відомстві.

При цьому у заяві російський військовий, який вчинив страту над українським бійцем, називається "невідомою людиною в камуфляжній формі", а військовий ЗСУ - "невідомим військовослужбовцем".

Як повідомлялося, буквально 12 квітня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав кадри з обезголовленням бійця ЗСУ "жахливими" і засумнівався в їхній справжності.

Нагадаємо, у мережі з'явилось відео жорстокої страти росіянами українського військового. СБУ вже розпочала досудове розслідування за фактом опублікованих кадрів. Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що компетентні органи встановлюють особу українського військового, якого стратили російські окупанти. А українців попросила не висувати свої припущення до офіційних висновків.