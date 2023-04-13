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Хотят обвинить Украину? В России устроили "проверку" видео с казнью военного ВСУ

Фото: в Генпрокуратуре РФ устроили "проверку" видео с казнью военного ВСУ (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Генпрокуратура РФ решила "проверить" видеозапись с казнью украинского военного. Якобы следственные органы должны установить "подлинность" кадров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Так, в заявлении утверждают, что Генеральной прокуратурой РФ "обнаружены фото- и видеоматериалы, содержащие, предположительно, сцены убийства". При этом в ведомстве "сомневаются", что военный имел отношение к ВСУ.

"В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки",- заявили в ведомстве.

При этом в заявлении российский военный, устроивший казнь над украинским бойцом, называется "неизвестным человеком в камуфляжной форме", а военный ВСУ - "неизвестным военнослужащим".

Как сообщалось, буквально 12 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал кадры с обезглавливанием бойца ВСУ "ужасными" и усомнился в их подлинности.

Напомним, в сети появилось видео жестокой казни россиянами украинского военного. СБУ уже начала досудебное расследование по факту опубликованных кадров. Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что компетентные органы устанавливают личность украинского военного, которого казнили российские оккупанты. А украинцев попросила не выдвигать свои предположения до официальных выводов.

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