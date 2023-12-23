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Хочуть зібрати з окупації по максимуму. Росіяни запроваджують "податки" на транспорт та майно

Субота 23 грудня 2023 12:30
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Хочуть зібрати з окупації по максимуму. Росіяни запроваджують "податки" на транспорт та майно Фото: Хочуть зібрати з окупації по максимуму. Росіяни запроваджують "податки" на транспорт та майно (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росіяни намагаються вичавити з окупованих територій якомога більше. Планують запровадження так званого "податку" на майно та транспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

За словами Федорова, росіяни оголосили про ведення "податку" з 1 січня.

"Цікаво, що людям про це повідомили за тиждень до оподаткування. Та поспішили "втішити": у 2024 році транспортний податок сплачуватимуть лише юридичні особи, які мають у власності вантажівки з потужністю двигуна понад 155 кінських сил", - додав міський голова.

Росіяни, як зауважив Федоров, поспішаються зібрати з тимчасово окупованих територій по максимум.

Репресії в окупації

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на тимчасово окупованих територіях. У разі відмови від російського триколору та інших документів терористи можуть вдаватися до погроз та шантажу.

Зокрема в пошуках підпілля ворог регулярно проводить в окупації рейди, які супроводжуються репресіями й залякуванням цивільного населення.

З початку 2024 року ворог планує заборонити на окупованих територіях рух автотранспорту з українськими номерами, а також відмовлятиме у медичному обслуговуванні українцям, які відмовились від триколору.

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