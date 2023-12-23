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Хотят собрать с оккупации по максимуму. Россияне вводят "налоги" на транспорт и имущество

Суббота 23 декабря 2023 12:30
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Хотят собрать с оккупации по максимуму. Россияне вводят "налоги" на транспорт и имущество Фото: Хотят собрать с оккупации по максимуму. Россияне вводят "налоги" на транспорт и имущество (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне пытаются выжать из оккупированных территорий как можно больше. Планируют введение так называемого "налога" на имущество и транспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По словам Федорова, россияне объявили о ведении "налога" с 1 января.

"Интересно, что людям об этом сообщили за неделю до налогообложения. И поспешили "утешить": в 2024 году транспортный налог будут платить только юридические лица, имеющие в собственности грузовики с мощностью двигателя более 155 лошадиных сил", - добавил городской голова.

Россияне, как отметил Федоров, спешат собрать с временно оккупированных территорий по максимум.

Репрессии в оккупации

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты ведут захватнические действия и заставляют людей отказываться от украинского гражданства на временно оккупированных территориях. В случае отказа от российского триколора и других документов террористы могут прибегать к угрозам и шантажу.

В частности, в поисках подполья враг регулярно проводит в оккупации рейды, сопровождающиеся репрессиями и запугиванием гражданского населения.

С начала 2024 года враг планирует запретить на оккупированных территориях движение автотранспорта с украинскими номерами, а также будет отказывать в медицинском обслуживании отказавшимся от триколора украинцам.

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