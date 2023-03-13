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На сході жорстко. Зеленський подякував бійцям за успішні дії під Бахмутом

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Понеділок 13 березня 2023 22:20
На сході жорстко. Зеленський подякував бійцям за успішні дії під Бахмутом Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський заявив, що на сході України зараз дуже жорстко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Як і завжди, сьогодні був на звʼязку з нашими командувачами, з розвідкою.
Дуже жорстко на сході – дуже болісно. Треба знищити військову потугу ворога – і ми знищимо. Білогорівка і Марʼїнка, Авдіївка і Бахмут, Вугледар і Камʼянка – та всі інші місця, де зараз вирішується, яким буде наше майбутнє. Де виборюється наше майбутнє, всіх українців", - заявив він.

Президент подякував українським військовим, які зараз на полі бою.

"Я дякую кожному і кожній, хто зараз у бою! Дякую всім, хто захищає позиції і бʼється за Україну та своїх побратимів! Дякую всім, хто ніколи не підводить того, хто поруч на позиції", - додав він.

При цьому він висловив особливу подяку бійцям 92-ї окремої механізованої бригади.

"Сьогодні особливо відзначу бійців 92-ї окремої механізованої бригади – за успішні дії в районі Бахмута. Дякую вам, хлопці", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заявляв, що росіяни намагаються прорватися в центр Бахмута.

Крім того, раніше Зеленський заявляв, що Росія зазнає численних втрат у боях за Бахмут.

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