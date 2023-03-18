"Хотят взять в кольцо": в Силах обороны раскрыли основной замысел Кремля по Авдеевке

Российское командование сосредоточено на том, чтобы взять в кольцо Авдеевку. Сам город им не нужен, но враг хочет локализовать находящиеся там украинские Силы обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского в эфире телемарафона.

Так, за прошедшие сутки враг 21 раз попытался атаковать позиции в районе Авдеевки и Марьинки, но безрезультатно.

"Ни на одном из боевых рубежей они не добились успеха. Ночью враг вообще перестал атаковать. Наверное, это связано с многочисленными потерями", - говорит Дмитрашковский.

По его словам, только за вчерашний день противник потерял около двух рот личного состава убитыми и ранеными.

"Вместо этого стало известно, что в районе Авдеевки и Марьинки в подразделение 155-й бригады морской пехоты ВС РФ присоединили еще подразделение российского спецназа 98-й десантно-штурмовой бригады. Это некое усиление, но морально-психологическое состояние данного подразделения равно нулю. Потому что сможет сделать это спецподразделение неизвестно", - заметил Дмитрашковский.

Он отметил, что на Авдеевском направлении российские войска достаточно сильно пытались атаковать две недели назад, но понесли достаточно значительные потери в живой силе и технике.

"Соответственно им нужно время для восстановления. Подразделение 98-й бригады, как известно, из последних боеспособных резервов на данном направлении", - сказал Дмитрашковский.

Он добавил, что враг в этом направлении несколько снизил свою активность, наблюдается накопление сил и средств РФ.

"Но, для находящихся в Кремле российских военных пенсионеров, основным замыслом является взятие в кольцо Авдеевки. Сам город им не нужен, а им надо локализовать все силы обороны, которые находятся в этом городе. Пока все эти попытки напрасны, и собственно, ожидаем, что будет дальше. Но учитывая все заметно, что враг уже достаточно истощен", - подытожил Дмитрашковский.

Напомним, что российская армия постоянно терроризирует обстрелами Авдеевку, в результате чего город почти полностью разрушен.

Добавим, недавно президент Владимир Зеленский, описывая ситуацию на фронте, заявил, что Бахмут, Белогоровка, Марьинка, Авдеевка Угледар и Каменка - это, в частности, те места, где сейчас решается украинское будущее.

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