Хочуть воювати у 2024 році? З ув'язненими в РФ укладають контракти на 18 місяців

З російськими ув'язненими, яких з лютого 2023 року вербує Міноборони РФ, почали укладати контракти на 18 місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови російської організації "Русь Сидяча" Ольги Романової.
"Почали підписувати контракти з ув'язненими не на 6 місяців, як це було досі, а на 18", - йдеться у повідомленні.
Романова зазначає, що мова йде про випадки у Свердловській та Ярославській областях РФ.
"Тобто вони розраховують воювати і наступного року", - додала глава організації.
Нагадаємо, що російська ПВК "Вагнера" планує набрати близько 30 тисяч нових найманців до середини травня. Замість ув'язнених тепер беруть вільних громадян.
Євген Пригожин, один із засновників приватної військової компанії "Вагнера", оголосив про відкриття центрів набору найманців. Подібні центри відкрилися в багатьох школах і дитячих спортивних клубах Росії.
ПВК "Вагнера" втратила на війні з Україною половину набраних ув'язнених і не може набирати нових через заборону російської влади. Група буде змушена скоротити активність на фронті.
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