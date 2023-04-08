Хотят воевать в 2024 году? С заключенными в РФ заключают контракты на 18 месяцев

С российскими заключенными, которых с февраля 2023 года вербует Минобороны РФ, начали заключать контракты на 18 месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы российской организации "Русь Сидящая" Ольги Романовой.
"Начали подписывать контракты с заключенными не на 6 месяцев, как это было до сих пор, а на 18", - говорится в сообщении.
Романова отмечает, что речь идет о случаях в Свердловской и Ярославской областях РФ.
"То есть они рассчитывают воевать и в следующем году", – добавила глава организации.
Напомним, что российский ЧВК "Вагнера" планирует набрать около 30 тысяч новых наемников к середине мая. Вместо заключенных теперь принимают свободных граждан.
Евгений Пригожин, один из основателей частной военной компании "Вагнер", объявил об открытии центров набора наемников. Подобные центры открылись во многих школах и детских спортивных клубах России.
ЧВК "Вагнера" потеряла на войне с Украиной половину набранных заключенных и не может набирать новых из-за запрета российских властей. Группа вынуждена будет сократить активность на фронте.
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