Хотят воевать в 2024 году? С заключенными в РФ заключают контракты на 18 месяцев

С российскими заключенными, которых с февраля 2023 года вербует Минобороны РФ, начали заключать контракты на 18 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы российской организации "Русь Сидящая" Ольги Романовой.

"Начали подписывать контракты с заключенными не на 6 месяцев, как это было до сих пор, а на 18", - говорится в сообщении.

Романова отмечает, что речь идет о случаях в Свердловской и Ярославской областях РФ.

"То есть они рассчитывают воевать и в следующем году", – добавила глава организации.