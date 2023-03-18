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Пригожин планує набрати у "Вагнер" на війну з Україною 30 тисяч жителів Росії

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Москва, Субота 18 березня 2023 15:51
Пригожин планує набрати у "Вагнер" на війну з Україною 30 тисяч жителів Росії Фото: кухар Путіна набирає жителів Росії на війну з Україною (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська група "Вагнер" планує набрати близько 30 тисяч нових найманців до середини травня. Замість ув'язнених тепер беруть вільних громадян.

Про це заявив засновник групи Євген Пригожин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пригожин стверджує, що рекрутингові центри "Вагнера", які, за його словами, відкрилися минулого тижня у 42 містах Росії, набирають у середньому 500-800 осіб на день. Він не надав жодних доказів на підтримку цих цифр.

Люди Пригожина зазнали тяжких втрат під час спроб росіян із захоплення українського міста Бахмут, яке з літа минулого року вистояло у найтривалішій і кровопролитній битві за рік війни.

У січні Сполучені Штати оцінили, що "Вагнер" мав близько 50 тисяч бойовиків в Україні, в тому числі 40 тисяч засуджених, яких Пригожин завербував з російських в'язниць з обіцянкою помилування, якщо вони проживуть шість місяців.

Українські офіційні особи заявили, що близько 30 тисяч бойовиків "Вагнера" дезертували, було вбито чи поранено.

Пригожин сказав, що вербування йде краще, ніж він очікував, і що добровольці перебувають у кращій фізичній формі, ніж ув'язнені, яких він брав раніше.

"До середини травня ми плануємо збільшити кількість бійців у наших підрозділах приблизно на 30 тисяч осіб", - сказав він.

Пригожин протягом кількох місяців вів активну піар-кампанію, розхвалюючи роль "Вагнера" у наступі Росії, часто скаржачись на те, що вище військове керівництво не приділяє належної уваги його угрупованню, і навіть стверджуючи, що у неї не вистачає боєприпасів.

Раніше британська розвідка повідомляла, що група "Вагнер" втратила на війні з Україною половину набраних ув'язнених і не може набирати нових через заборону російської влади. Група буде змушена скоротити активність на фронті.

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