Пригожин втратив на фронті половину ув'язнених і не може набрати нових, - британська розвідка

Група "Вагнер" втратила на війні з Україною половину набраних ув'язнених і не може набирати нових через заборону російської влади. Група буде змушена скоротити активність на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, в останні тижні власник групи "Вагнер" Євген Пригожин швидше за все втратив доступ до вербування в російських в'язницях через суперечки з керівництвом Міноборони Росії. Цілком ймовірно, що Пригожин спрямовує зусилля з вербування на вільних російських громадян.

За даними британської розвідки, при цьому з початку березня компанія "Вагнер" створила виїзні групи у спортивних центрах не менш ніж у 40 населених пунктах по всій Росії. Останніми днями вагнерівські вербувальники в масках також проводили бесіди про кар'єру в московських вишах, роздаючи анкети під назвою "анкета молодого бійця" для збору контактних даних зацікавлених студентів.

"Близько половини ув'язнених, яких група "Вагнер" вже направила до України, швидше за все, стали жертвами, і нові ініціативи навряд чи компенсують втрату потоку ув'язнених. Якщо заборона збережеться, Пригожин, швидше за все, буде змушений скоротити масштаби чи інтенсивність операцій групи "Вагнер" в Україні ", - вважають у Міноборони Британії.