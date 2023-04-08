ua ru
Сб, 08 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хотят воевать в 2024 году? С заключенными в РФ заключают контракты на 18 месяцев

Новина українською →
Россия, Суббота 08 апреля 2023 20:15
Хотят воевать в 2024 году? С заключенными в РФ заключают контракты на 18 месяцев Фото: С заключенными в РФ заключают контракты на 18 месяцев (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

С российскими заключенными, которых с февраля 2023 года вербует Минобороны РФ, начали заключать контракты на 18 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы российской организации "Русь Сидящая" Ольги Романовой.

"Начали подписывать контракты с заключенными не на 6 месяцев, как это было до сих пор, а на 18", - говорится в сообщении.

Романова отмечает, что речь идет о случаях в Свердловской и Ярославской областях РФ.

"То есть они рассчитывают воевать и в следующем году", – добавила глава организации.

Напомним, что российский ЧВК "Вагнера" планирует набрать около 30 тысяч новых наемников к середине мая. Вместо заключенных теперь принимают свободных граждан.

Евгений Пригожин, один из основателей частной военной компании "Вагнер", объявил об открытии центров набора наемников. Подобные центры открылись во многих школах и детских спортивных клубах России.

ЧВК "Вагнера" потеряла на войне с Украиной половину набранных заключенных и не может набирать новых из-за запрета российских властей. Группа вынуждена будет сократить активность на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
ДТП с автобусом Кишинев-Киев в Молдове: среди пострадавших украинцы
ДТП с автобусом Кишинев-Киев в Молдове: среди пострадавших украинцы
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян