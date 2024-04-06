Хочуть виправдати політику Кремля. Окупанти вивозять підлітків на форум у РФ

Фото: окупанти примусово везуть підлітків на пропагандистський форум у РФ (Getty Images)

Росіяни збираються проводити у Москві черговий пропагандистський форум, куди збирають підлітків з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, форум має назву "Зберігачі історії" й присвячений виправдуванню нацистської політики Кремля. "Збіговисько запланували на травень, й відповідальними за його проведення буде кремлівський "рух перших", - повідомили в центрі. ЦНС розповів, що кожен регіон отримав кількісний план учасників масовки. Колаборанти на тимчасово окупованих територіях наразі формують списки підлітків, яких автобусами звозитимуть до Москви.