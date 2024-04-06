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Хочуть виправдати політику Кремля. Окупанти вивозять підлітків на форум у РФ

Україна, Субота 06 квітня 2024 17:40
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Хочуть виправдати політику Кремля. Окупанти вивозять підлітків на форум у РФ Фото: окупанти примусово везуть підлітків на пропагандистський форум у РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни збираються проводити у Москві черговий пропагандистський форум, куди збирають підлітків з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, форум має назву "Зберігачі історії" й присвячений виправдуванню нацистської політики Кремля.

"Збіговисько запланували на травень, й відповідальними за його проведення буде кремлівський "рух перших", - повідомили в центрі.

ЦНС розповів, що кожен регіон отримав кількісний план учасників масовки. Колаборанти на тимчасово окупованих територіях наразі формують списки підлітків, яких автобусами звозитимуть до Москви.

Ситуація на окупованих територіях

Російський диктатор Володимир Путін доручив окупантам будувати "курорти" на захопленому узбережжі Азовського моря. У такий спосіб він хоче змусити росіян переселятися на окуповані території України.

Днями українські партизани спалили техніку, яку росіяни використовують для зведення фортифікацій в окупованому Маріуполі.

Також росіяни змушують жителів окупованих територій свідчити проти України за грошову винагороду.

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