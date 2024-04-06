ua en ru
Сб, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хотят оправдать политику Кремля. Оккупанты вывозят подростков на форум в РФ

Украина, Суббота 06 апреля 2024 17:40
UA EN RU
Хотят оправдать политику Кремля. Оккупанты вывозят подростков на форум в РФ Фото: оккупанты принудительно везут подростков на пропагандистский форум в РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне собираются проводить в Москве очередной пропагандистский форум, куда собирают подростков с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, форум называется "Хранители истории" и посвящен оправданию нацистской политики Кремля.

"Сборище запланировали на май, и ответственными за его проведение будет кремлевское "движение первых", - сообщили в центре.

ЦНС рассказал, что каждый регион получил количественный план участников массовки. Коллаборационисты на временно оккупированных территориях сейчас формируют списки подростков, которых автобусами будут свозить в Москву.

Ситуация на оккупированных территориях

Российский диктатор Владимир Путин поручил оккупантам строить "курорты" на захваченном побережье Азовского моря. Таким образом, он хочет заставить россиян переселяться на оккупированные территории Украины.

На днях украинские партизаны сожгли технику, которую россияне используют для строительства фортификаций в оккупированном Мариуполе.

Также россияне заставляют жителей оккупированных территорий свидетельствовать против Украины за денежное вознаграждение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Обстрел Харькова: есть жертва, еще один человек пострадал
Обстрел Харькова: есть жертва, еще один человек пострадал
DAILY
Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ирина Мудрая: США более решительно настроены на конфискацию российских активов, чем ЕС