Хочуть поставити під білим прапором представників вбивць, - Кулеба про рішення МОК

Частина російських спортсменів під час Олімпіади в Токіо були представниками армії Росії, яка продовжує вбивати українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За словами Кулеби, під час Олімпіади в Токіо, Росія завоювала 71 медаль. 45 з них завоювали спортсмени, які є членами Центрального спортивного клубу російської армії, яка продовжує вчиняти воєнні злочини проти України.

"Ось кого неосвічений МОК хоче виставити під білим прапором і допустити до змагань", - пише Кулеба.