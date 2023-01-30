UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хочуть поставити під білим прапором представників вбивць, - Кулеба про рішення МОК

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Частина російських спортсменів під час Олімпіади в Токіо були представниками армії Росії, яка продовжує вбивати українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

За словами Кулеби, під час Олімпіади в Токіо, Росія завоювала 71 медаль. 45 з них завоювали спортсмени, які є членами Центрального спортивного клубу російської армії, яка продовжує вчиняти воєнні злочини проти України.

"Ось кого неосвічений МОК хоче виставити під білим прапором і допустити до змагань", - пише Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах запропонував "вивчити можливість" повернення росіян та білорусів до міжнародного спорту, аби вони змагались під нейтральним статусом.

На відповідну заяву відреагував президент України Володимир Зеленський. Він запропонував Баху відвідати Бахмут.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні