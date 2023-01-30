RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хотят поставить под белым флагом представителей убийц, - Кулеба о решении МОК

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Часть российских спортсменов во время Олимпиады в Токио были представителями армии России, продолжающей убивать украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По словам Кулебы, во время Олимпиады в Токио Россия завоевала 71 медаль. 45 из них завоевали спортсмены, являющиеся членами Центрального спортивного клуба российской армии, которая продолжает совершать военные преступления против Украины.

"Вот кого необразованный МОК хочет выставить под белым флагом и допустить к соревнованиям", - пишет Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало том, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил "изучить возможность" возвращения россиян и белорусов в международный спорт, чтобы они соревновались под нейтральным статусом.

На заявление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил Баху посетить Бахмут.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине