Хотят поставить под белым флагом представителей убийц, - Кулеба о решении МОК

Часть российских спортсменов во время Олимпиады в Токио были представителями армии России, продолжающей убивать украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

По словам Кулебы, во время Олимпиады в Токио Россия завоевала 71 медаль. 45 из них завоевали спортсмены, являющиеся членами Центрального спортивного клуба российской армии, которая продолжает совершать военные преступления против Украины.

"Вот кого необразованный МОК хочет выставить под белым флагом и допустить к соревнованиям", - пишет Кулеба.