Хотят поставить под белым флагом представителей убийц, - Кулеба о решении МОК

Часть российских спортсменов во время Олимпиады в Токио были представителями армии России, продолжающей убивать украинцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
По словам Кулебы, во время Олимпиады в Токио Россия завоевала 71 медаль. 45 из них завоевали спортсмены, являющиеся членами Центрального спортивного клуба российской армии, которая продолжает совершать военные преступления против Украины.
"Вот кого необразованный МОК хочет выставить под белым флагом и допустить к соревнованиям", - пишет Кулеба.
Напомним, РБК-Украина писало том, что президент Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил "изучить возможность" возвращения россиян и белорусов в международный спорт, чтобы они соревновались под нейтральным статусом.
На заявление отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он предложил Баху посетить Бахмут.
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