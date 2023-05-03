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Хочуть перехопити інформаційну ініціативу, - Подоляк про нічні удари по Кремлю

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Україна не атакувала Кремль цієї ночі або ж будь-які інші обʼєкти на території Росії. Звинувачення ворога є лише спробою перехопити інформаційну ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар радника голови Офісу президента Михайла Подоляка для ЗМІ.

Цілями наших воїнів є винятково військові обʼєкти на тимчасово окупованих територіях України.

"Очевидно, що атаки на обʼєкти типу Кремля абсолютно не вирішують жодних воєнних задач та не сприяють підготовці контрнаступальної операції. Наша стратегія полягає у знищенні тилових резервів ворога на окупованих територіях. Це абсолютно відповідає міжнародному праву, зокрема Женевським конвенціям, яких Україна продовжує дотримуватися", - відзначив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, заяви Росії про нібито затримання групи диверсантів в Криму й атаки дронів по Кремлю є підготовкою до конкретних провокацій з боку самої РФ. Також це спроба перехопити інформаційну ініціативу, щоб підготувати відповідний інформаційний фон, погрузити суспільство в негативні очікування.

"Зрозуміла стратегія деморалізації, яку РФ використовує напередодні відповідних дій українських збройних сил, а також спроба суттєво зменшити вкрай негативний фон для Росії після постійного обстрілу цивільних будинків та цивільні обʼєкти України в останні дні", - додав Подоляк.

Своїми звинуваченнями Кремль намагається відтягнути увагу світових ЗМІ від своїх актів тероризму, виправдати свої злочини перед власним населенням й деморалізувати спільноти перед наступальними діями України.

Нічна атака на Кремль

В Росії заявили про те, що їх військові й спецслужби вивели з ладу два дрони, які нібито хотіли атакувати Кремль.Зокрема зазначається, що внаслідок так званої "атаки" ніхто не постраждав.

Російський диктатор Володимир Путін, як стверджує його прессекретар Дмитро Пєсков, не постраждав й загалом не перебував в Кремлі на момент "удару".

За словами прессекретаря президента України Сергія Никифорова, Україна не володіє інформацією про нічні удари по Кремлю й зосереджує свої сили лише на звільненні власних територій, а не на атаку чужих.

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